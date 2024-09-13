Bitlis’te yerel ekosistemi desteklemek ve balıkçılığı teşvik etmek amacıyla balıklandırma çalışması gerçekleştirildi.Tarım ve Orman Bakanlığının "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında 100 bin adet yavru sazan balığı Bitlis’in Adilcevaz ilçesindeki Aygır Gölü’ne bırakıldı. Bitlis Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışma neticesinde su kaynaklarındaki nesli tehlike ve baskı altında olan türlerin desteklenmesi amacıyla balıklandırma çalışması yürütüldü. Balıklandırma çalışması ile ilgili Bitlis Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, farklı nedenlerle zarar gören su ürünleri stoklarının takviyesi, bilimsel temellere dayalı balıklandırma metodunun uygulandığı belirtilerek, “2024 yılı balıklandırma programı çerçevesinde; İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce, Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı Keban Su Ürünleri Üretim Tesisinden getirilen 100 bin adet yavru sazan balığı Adilcevaz ilçesi sınırları dâhilinde bulunan Aygır Gölü’ne bırakılarak balıklandırılma çalışması yapılmıştır. Balıklandırma çalışması ile su kaynaklarındaki balık stoklarının arttırılması, il ekonomisine katkı sağlanması, ekosistemin canlı tutulması, sportif avcılık yoluyla popülasyonda oluşan eksikliğin tamamlanması, avcılığın neden olabileceği baskı ve kirlilik gibi nedenlerin oluşturabileceği olumsuzlukların giderilebilmesi, doğal stoklarımızın ıslahı, geliştirilerek zenginleştirilmesi, sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amaçlanmaktadır. Balıklandırma programının amacına ulaşması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması için balıklarımızın en az bir kez yavru vermesi gerekmektedir. Bunun için vatandaşlarımızın ve balıkçılarımızın; tür, bölge, dönem ve boy yasaklarına uyması önemlidir” denildi.