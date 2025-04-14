Bitlis’te kardan kapanan 74 köy yolunun açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.Bitlis’te 3 gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kent merkezinde kar kalınlığı 20, yüksek kesimlerde ise 40 santimetreye ulaşırken, il genelinde ise 74 köy yolu ulaşıma kapandı. Meteoroloji yetkililerinin kar yağışı sonrası don uyarısı yaptığı kentte kar yağışının bugünden itibaren bölgeyi terk edeceği belirtildi. Yetkililer, eğimi fazla olan bölgelerde çığ riski bulunduğunu, bu tür bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli olmalarını istedi. Ayrıca hava sıcaklıklarında yaşanabilecek artışlar nedeniyle kar erimelerinden kaynaklı su baskınları, heyelan gibi risklerin de bulunduğu ifade edildi.Bitlis Belediyesi Fen İşleri Müdürü Sertaç Buhan, yazı beklerken kışı tekrar yaşamaya başladıklarını ifade ederek, "İlimizde 3 gündür yağan yoğun kar yağışından dolayı Bitlis Belediyesi olarak üç gün boyunca geceli gündüzlü bir şekilde çalışmalarımızı yapıp ilimizdeki araç trafiğine kapalı olan yolların tamamını açtık" dedi.İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan da, kar yağışından dolayı 74 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirterek, kapanan köy yolları için ekiplerin çalışmalara başladığını ve en kısa sürede yeniden ulaşıma açılacağını söyledi.