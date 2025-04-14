Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025 yılını "Aile Yılı" olarak ilan etmesi kapsamında Ağrı Valiliği bünyesinde Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) ve Ağrı Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliği ile AİÇÜ ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Ailenin Korunması ve Güçlenmesi" temalı İl Eylem Planı Çalıştayının açılış programı gerçekleştirildi.AİÇÜ Recep Tayyip Erdoğan Kültür ve Kongre Merkezi Selçuklu Konferans Salonunda gerçekleştirilen açılış programına Ağrı Valisi Mustafa Koç, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, AİÇÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Yılmaz, il protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile akademik, idari personel ve öğrenciler katıldı.Açılış programında konuşan Ağrı Valisi Mustafa Koç, toplumsal huzur ve refahın sürdürülebilirliğinin güçlü ve sağlıklı aile yapılarının varlığıyla mümkün olduğunu belirterek, "Aile; bireyin dünyaya gözlerini açtığı, ilk değerlerini kazandığı, kişiliğini şekillendirdiği ve aidiyet duygusunu geliştirdiği en temel yapıdır. Aynı zamanda sevgi, saygı, hoşgörü ve sorumluluk bilincinin filizlendiği ilk eğitim ortamıdır. Bu yönüyle aile, sadece bireylerin değil, toplumun da temelini oluşturmaktadır" dedi.Çalıştayın hazırlanmasında emeği geçen tüm paydaş kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Vali Koç, "Çalıştayımızın verimli geçmesini, alınacak kararların ailelerimiz, ilimiz ve ülkemiz adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, tüm katılımcılarımıza başarılı bir çalıştay diliyorum" ifadelerini kullandı.AİÇÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Yılmaz programda yaptığı konuşmada, aile kavramının toplumun temel taşı olduğunu, bireylerin ilk değerleri öğrendiği, sevgi ve saygıyı tattığı bir yer olduğunu söyledi. Güçlü aile yapılarının, sağlıklı ve huzurlu bir toplumun oluşmasında önemli bir rol oynadığını belirten Prof. Dr. Yılmaz, günümüzde aile kurumunu tehdit eden çeşitli sosyo-ekonomik ve kültürle faktörlerin olduğuna dikkat çekti.Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye’de doğurganlık hızının son yıllarda ciddi bir düşüş gösterdiğini dile getiren Prof. Dr. Yılmaz, "2001 yılında 2,38 olan toplam doğurganlık hızı, 2023 yılında 1,51’e gerilemiştir. Bu oran, nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,1’in oldukça altındadır ve demografik geleceğimiz açısından önemli bir uyarı niteliğindedir" diye konuştu.Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi olarak aile yapısını güçlendirmeye yönelik projeler geliştirmeye, eğitim programları düzenlemeye ve toplumsal farkındalığı artırmaya yönelik çalışmalara devam edeceklerini ifade eden Prof. Dr. Yılmaz, çalıştaya katkı sağlayan tüm paydaşlara teşekkür ederek, çalıştayın hayırlı olmasını diledi.