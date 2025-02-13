Bitlis’te sabah saatlerinde başlayan kar yağışı gün içerisinde etkisini arttırarak devam etti.Özellikle Rahva bölgesinde etkili olan kar yağışı kent merkezinde 5 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde 10 santimetreyi buldu.Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının gün boyunca aralıklarla devam edeceğini, yer yer tipi ve sis oluşabileceğini bildirdi. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar yağışından dolayı kapanan köy yollarını açmak için yoğun çaba gösterileceği belirtildi.Bitlisli vatandaşlar ise bu yıl geç gelen kar yağışından dolayı şaşkın olduklarını ifade ederek, kuraklığın yaşanmaması için kar yağışının olması gerektiğini vurguladı.