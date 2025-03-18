Bitlis, bu yıl ilk kez düzenlenecek olan "Bitlis Beş Minare Uluslararası Film Festivali" ile sinema dünyasını ağırlamaya hazırlanıyor.Festival, kentin kültürel mirasını sinema sanatıyla buluşturmayı amaçlıyor. 15 Ocak itibarıyla başvuruların alınmaya başlandığı festival; uzun metraj, kısa film ve belgesel kategorilerinde katılımcıları kabul ediyor. Şimdiye kadar 105 ülkeden toplam bin 295 başvuru yapıldı. Festivalin son başvuru tarihi ise 1 Nisan olarak belirlendi.Düzenlenecek festival ile ilgi bilgi veren Meta Medya Sanat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şah Çelik, "Bitlis Beş Minare Uluslararası Film Festivali, Türkiye ve dünyanın dört bir yanından gelen film yapımcılarını, yönetmenleri, oyuncuları ve sinema tutkunlarını Bitlis’te ağırlayarak, sinemanın büyüleyici gücünü ve anlatım dilini paylaşmayı amaçlıyor. Festival, adını şehrin simgelerinden biri olan Beş Minare’den alarak, geleneksel ile moderni harmanlayan bir kültürel şölen sunacak. Ayrıca sanat ve sinema aracılığıyla farklı coğrafyalardan gelen hikayeleri bir araya getiren festival, genç yetenekleri desteklemeyi ve Bitlis’in tarihi dokusunu dünya sinemasıyla buluşturmayı hedefliyor" dedi.Festivalin gala ve ödül töreninin 11 Mayıs’ta Bitlis’te gerçekleştirileceğini kaydeden Çelik, başvuruların alınmaya başladığı 15 Ocak’tan bu yana 105 ülkeden bin 295 başvuru alındığına dikkat çekerek, başvuruların 1 Nisan’a kadar devam edeceğini ifade etti. Festivalin gala ve ödül töreninin 11 Mayıs’ta düzenleneceğini dile getiren Çelik, "Festival 9, 10, 11 Mayıs tarihlerinde Bitlis Eren Üniversitesi ev sahipliğinde Bitlis merkez ve ilçelerinde dereceye giren uzun metraj, kısa film ve belgesel kategorilerinde filmlerin gösterimleri yapılarak, usta sinemacılar tarafından gerçekleştirilecek atölyeler, paneller ve söyleşilerle katılımcılar sinemanın farklı yönleri hakkında bilgi sahibi olma fırsatı yakalayacaklar. Bitlis Eren Üniversitesi konferans salonunda 11 Mayıs’ta gala ve ödül töreni düzenlenecek, 3 farklı kategoride toplam 9 ödül sahiplerini bulacak. Ayrıca Beş Minare Özel Ödülü, festivalin adına ithafen, Bitlis’in kültürel ve sanatsal değerlerini yansıtan bir filme verilecektir. Festival, Bitlis’in tarihi ve doğal güzellikleriyle harmanlanarak hem sinema sanatı hem de turizm açısından bölgeye önemli katkılar sunacak. Sinemanın büyüsüne ortak olmak ve unutulmaz bir festival deneyimi yaşamak için sizi Bitlis Beş Minare Uluslararası Film Festivali’ne davet ediyoruz" diye konuştu.Bitlis Şube Başkanı Hakan Torun Oral ise festivalin Bitlis’e önemli katkılar sunacağını belirterek, "Bitlis, tarihi ve kültürel zenginliğiyle sinema için eşsiz bir atmosfere sahip. Bu festival, hem yerel hem de uluslararası sinema dünyasını bir araya getirerek şehrimizin tanıtımına büyük katkı sağlayacak. Bitlis halkını ve sinemaseverleri bu büyük etkinliğe davet ediyoruz. Üstelik bu festival, Bitlis ve ilçelerinin tanıtımı açısından bugüne kadar yapılan en büyük projelerden biri olacak. Sinema sanatının güçlü anlatım diliyle şehrimizin tarihini, doğasını ve kültürel mirasını dünyaya duyurma fırsatı sunacak. İlk kez düzenlenen bu festivalin, ilerleyen yıllarda geleneksel hale gelerek Bitlis’i uluslararası bir sinema merkezi haline getirmesini umuyoruz" dedi.