Erzurum’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır şekilde yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Yakutiye ilçesi Karagöbek mahallesi alabalık tesisi mevkiinde meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs şarampole devrildi. Kazada araç içerisinde sıkışan iki yaralı Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Hilal Kent itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.Kazayla ilgili inceleme başlatılırken yaralı şahıslar Erzurum Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı.