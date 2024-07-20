Elazığ’ın Maden ilçesinde bulunan tarihi sinema, adeta zaman karşı direniyor. Koltukları, perdesi, locaları ve makine odası ile görenleri geçmişte götüren sinema, turizme kazandırılmayı bekliyor.Elazığ’ın Maden ilçesi, yeraltı zenginlikleri ve tarihi geçmişi ile dikkat çekiyor. 1930’lu yıllarda Etibank’ın gelmesi ile ilçenin imar ve gelişimi hızlandı. O dönemde ilçeye birçok ilden hatta Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden çalışmak için gelen işçiler olurken, ilçe nüfusu 30 binlere dayandı. Maden, cumhuriyetin ilk dönemlerinde Doğu Anadolu Bölgesinde en hızlı gelişen ve büyüyen ilçe olurken, ilçeye tenis kortları ve sinema salonları olmak üzere birçok sosyal aktivite alanları açıldı. Bunlardan günümüze ulaşabilen sadece ve ilk özel sinema statüsünü taşıyan Engin sineması oldu. Bugün atıl durumda olan sinemada o döneme ait bir kısım ahşap oturma sıraları, localar, sinema perdesi ve makine odası ayakta kaldı. Zamanında düğün, konferans, toplantı gibi birçok organizasyona da ev sahipliği yapan sinema, görenleri adeta geçmişe götürüyor. İlçe halkı tarihi sinemanın tescillenerek turizme kazandırılmasını istiyor.’’Binayı Maden’e tekrar kazandıracağız’’Bakır Maden Kültür, Turizm, Kalkınma ve Dayanışma Derneği Başkanı Süleyman Deniz Seyrek, ’’Maden ilçesinde 1930’lu yıllarda Etibank’ın kurulmaya başlamasıyla, o dönem inşaat çalışmaları devlet tarafından Almanlara veriliyor. Almanlar buraya geldikleri zaman kendi sosyal yaşantılarını Maden’e taşıyorlar. Her zaman herkesin dilinde olan Elazığ’ın ilk tenis kortu, bölgenin ilk sinemalarının Maden’de kurulduğu hep söylenir. Bugün içinde bulunduğumuz yapı da günümüze ulaşan dört tane sinemadan tek sinema. Maden’de yapılan ilk özel sinema statüsünü taşıyor. Etibank tarafından iki tane sinema yapılmıştır. İkisi günümüze ulaşmadı. İki tane de özel sinemamız var. Onlardan da sadece içinde bulunduğumuz Engin sineması günümüze ulaştı. Yakup Kalkan’a ait olan bu sinema Engin sineması olarak adlandırılıyordu. Bugün atıl durumda olan bu sinemadan o döneme ait bir kısım ahşap oturma sıraları bulunuyor. Sinemada localar yer alıyor. Beş adet locamız var. Bir adet balkon ve sinemanın sahnesinden oluşuyor. Geçmişte düğün salonu gibi özel etkinliklerin yapılacağı yer olarak da kullanılmıştır. Bu sinema sadece sinema statüsünden ziyade özel günler olan düğünleri kına geceleri ve nişanların olduğu ortamlar ayrıca siyasi partilerin, sendikaların, derneklerin ve kongrelerin yapıldığı bir bina olarak da kullanılmış. Burası geçmişte diğer sinemalar da dahil Maden’in sosyokültürel anlamda insanların toplandığı bir mekan olarak günümüze ulaşan somut bir yapı. Biz de buranın kültür varlığı olarak tescillenmesini talep ettik. Kültür varlıkları yönetmeliğine göre bir yapının farklı özellikler taşıması gerekiyor. Ancak Diyarbakır Dilan sineması tescillenmiş bir kültür varlığı ve koruma altında. Biz buranında başvurusunu yapmıştık ancak Diyarbakır Koruma Kurulu bunu reddetmişti. Önümüzdeki aylarda buranın tekrar kültür varlığı olarak tescillenmesi talebinde bulunacağız. Bu binayı koruyup daha sonrasında onarım ile birlikte ilçe halkına ve Maden’e tekrardan kazandırmış olacağız” diye konuştu.