Bingöl’ün Karlıova ilçesinde dün akşam saatlerinden etkili olan kar yağışı nedeni ile hayat durma noktasına geldi. Aynı ilçede bir hafta önce belediye ekipleri, kar birikintilerini kaldırıp bahar temizliğine girişmişti.Meteoroloji’nin uyarısının ardından Bingöl’ün Karlıova ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Aralıksız devam eden yağış sonrası kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. İlçe kar altında kaybolurken, hayat neredeyse durma noktasına geldi.Aynı ilçede yaklaşık bir hafta önce belediye ekipleri karları ilçe dışına çıkarıp bahar temizliğine başlamıştı.