Erzurum’da etkili olan yoğun kar yağışı sonrası yolda kalan vatandaşların yardımına Jandarma ekipleri koştu. Yolda kalan çok sayıda araç jandarma ekiplerince kurtarıldı.Erzurum’da son günlerde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Erzurum İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler vatandaşların güvenliği ve huzuru için 7/24 görevini icra ederek yolda kalan vatandaşlara hızlı ve etkin bir şekilde yardım eli uzattı.Bu kapsamda; Aşkale ilçesi Topal Çavuş Mahallesi sınırları içerisinde devriye görevi icra eden Jandarma personeli, Bayburt iline seyahat eden üç aracın yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kaldığını tespit ederek yapılan müdahale sonucu araçlar bulunduğu yerden kurtarılarak yoluna devam etmesi sağlandı.Aynı gün, Oltu ilçesi Elmadüzü Mahallesi’nde bir vatandaşın köy yolunda kara saplanarak mahsur kaldığı ihbarı alındı. Oltu İlçe Jandarma Komutanlığı ve ilgili kurumların hızlı müdahalesi ile araç bulunduğu yerden kurtarılarak vatandaşın güvenli bir şekilde yoluna devam etmesi sağlandı.Erzurum İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Jandarması ve Jandarma Asayiş Timlerinin olumsuz hava koşullarının etkilerini en aza indirmek ve vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtilerek, "Bu kapsamda, vatandaşlarımızın da kış şartlarına uygun ekipman ve lastik kullanmaları, hava ve yol durumunu takip etmeleri ve acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aramaları önemle tavsiye edilmektedir" denildi.