Bingöl’ün Adaklı, Karlıova, Kiğı ve Yayladere ilçelerinde kar yağışı nedeni ile eğitime 1 gün ara verildi.Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartlarına bağlı olarak buzlanma ve ulaşımda gerçekleşebilecek olumsuzluklara dikkat çekildi. Açıklamada, "Olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla Adaklı, Karlıova, Kiğı ve Yayladere ilçelerinde her türlü resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında, Sancak beldesi ve merkez Sudüğünü köyünde taşımalı eğitim ile okullara erişim sağlayan öğrenciler için 7 Şubat 2025’te bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir. İsmi geçen ilçeler ile Sancak beldesinde merkez Sudüğünü köyünde kamuda çalışan engelli ve hamile personelimiz de aynı gün izinli sayılacaktır" denildi.