Bingöl merkeze bağlı bir köyde çıkan orman yangını, ekiplerin erken müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.Alınan bilgilere göre yangın, merkeze bağlı Kardeşler köyündeki ormanlık alanda çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme İl Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Bölgede 2 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 1 itfaiye aracı, 1 iş makinesi ve 25 personel görev aldı. Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi’nin de desteğiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.