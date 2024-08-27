Malazgirt Zaferi’nin 953 yıldönümü dolayısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Erzurum İl Müdürlüğü bünyesindeki çocuklar, kurum yöneticileri ve personelinden oluşan 140 kişilik ekip Muş Malazgirt’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşen etkinliklere katıldı.Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut etkinliklerde Erzurum’u 140 kişilik ekiple temsil ettiklerini ifade etti.Malazgirt Zaferinin önemine değinen Aykut, "Malazgirt Zaferi sadece Türk Milleti’nin tarihini değil, tüm dünya tarihinin yönünü değiştiren büyük bir zaferdir. Millet olarak, tarih boyunca Tibet çöllerinden, karakurum yaylalarından, Sibirya steplerinden hep batıya göçmeyi ilke edinmişiz. Orta Asya’nın çeşitli bölgelerinden akın akın batıya göçen Türk Milleti önüne çıkan birçok engeli, tuzağı ve pusuyu aşmıştır. En sonunda da 26 Ağustos 1071 tarihinde, Sultan Alparslan öncülüğünde, Malazgirt Savaşını kazanarak, Anadolu’ya girerek, batı hedefimizin ilk adımını atmışız. Zaferin ilk gününde bu güne kadar, Anadolu topraklarında sayısız devlet kurmuş ve bölgeye hâkim bir devlet haline gelmişiz. Ne mutlu ki, atalarımız bizlere tüm Dünya’nın imrendiği toprakları miras bırakmıştır. Yurdumuza, topraklarımıza 1071’den bu güne kadar göz dikenlere bizlerde atalarımızdan aldığımız feyiz ve şuur ile gerekli varlığımızla övünüyoruz. Miryokefalon Savaşıda bu anlamda önemli bir yere sahiptir, Miryokefalon Savaşı 17 Eylül 1176 da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında, Denizli Düzbel mevki civarında gerçekleşmiş, Anadolu Selçuklu Devletinin kazandığı bu savaşla Türklerin Anadolu’daki hâkimiyetleri kesinleşmiştir. Çocuklarımıza bu ruhu aşılamak için etkinliklere, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Erzurum Valiliğimizin destekleriyle katılma imkanı bulduk. Etkinliğimizin çocuklarımızın tarih bilincine çok önemli katkılar sunduğunu düşünüyoruz” dedi.