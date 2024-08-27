Elazığ’da üstünde iş makinesi bulunan seyir halindeki tır, alev topuna döndü. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken tır kullanılamaz hale geldi.Olay, Elazığ Diyarbakır karayolu Kuyulu köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki iş makinesi yüklü tır, bir anda yanmaya başladı. Yangını fark eden sürücü tırı, yolun kenarına çekerek durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri trafiği Diyarbakır istikametine kapattı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, tır kullanılmaz hale geldi.