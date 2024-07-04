Bingöl Belediyesi tarafından yapılan ve şehrin çehresini değiştirecek olan millet bahçesi projesi çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.Bingöl Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl yapımına başlanan, şehre nefes aldıracak olan millet bahçesi projesinde çalışmalar devam ediyor. Çapakçur viyadüğünde yapımı devam eden proje, tamamlandığında vatandaşların uğrak noktalarından biri haline gelecek.Bingöl Belediyesinden yapılan açıklamada, 350 bin metrekare alanın içinde birçok aktivitenin de yapılacağı belirtilerek, ’’Şehrimize nefes aldıracak proje, vatandaşlarımızın uğrak noktası olacak. 350 bin metrekare alan, 8 bin kişilik açık etkinlik alanı, fuar ve sergi alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, kafeteryalar, kütüphane, otopark ve dinlenme alanları vatandaşlarımızın hizmetinde olacak” denildi.