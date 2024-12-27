Bingöl’de etkili olan kar yağışı sonrası yolda kalan sürücülerin imdadına polis ekipleri yetişti.Bingöl’de kar yağışı etkili oldu. Bir anda bastıran kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler, araçlarıyla yolda kaldı. Sürücülerin imdadına ise polis ekipleri yetişti. Araçları iterek güvenli noktaya çeken ekipler, aynı zamanda zincir takmaya da yardımcı oldu.İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Müdürlüğümüze bağlı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerimiz; Bingöl - Elazığ yolu Direkli rampası ve Yolçatı mevkiinde yolda kalan vatandaşlarımızın yardımına yetişti. Zorlu kış aylarında ve özellikle yoğun kar yağışı dönemlerinde, yolda kalan vatandaşlara yardım etmek için önemli görevler üstlenen trafik ekiplerimiz, fedakarca görev yapmaya devam ediyor. Kar yağışı ve buzlanma gibi olumsuz hava şartları trafik güvenliğini tehlikeye düşmesiyle hiçbir vatandaşımızı yolda bırakmamak için vazifemizin başında, gece gündüz sizin için çalışmaktayız. Emniyet Müdürlüğü olarak yolda kalmazsınız çünkü biz buradayız. Her yolda her şarta sizinle birlikteyiz” denildi.