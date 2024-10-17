TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri kapsamında düzenlenen Bingöl Bilim ve Teknoloji Şenliği’nin açılışı yapıldı.TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri kapsamında düzenlenen Bingöl Bilim ve Teknoloji Şenliği’nin açılışı yapıldı. Bingöl Üniversitesi’nde düzenlenen programa Vali Ahmet Hamdi Usta’nın yanı sıra Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, kurum müdürleri ile öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.Vali Ahmet Hamdi Usta, “Geçen yıl birincisini yaptığımız bu tarz programlarda gençlerimizin, emek ve nitelik yüklü birbirinden değerli çalışmaları ile durmaksızın ve ısrarla muasır medeniyetler hedefini takip ettiklerini gözlemlediğimi ve bundan da güçlü yarınlarımız adına gurur duyduğumu ifade etmek isterim. Bilgi, insanlık tarihi boyunca daima güç olmuştur. Bu gücün bizde olması ve kendi kaderimizi kendimizin tayin etmesi adına bilgiye dair her alanda kendimizi sürekli yenilemeli ve geliştirmeliyiz. Ait olduğumuz kültür ve medeniyet havzasının bizlere sunduğu muazzam tecrübe ve birikime uygun konumlar almalı, uygun hamleler yapmalıyız” dedi.Daha sonra Vali Usta, protokol üyeleri ve öğrenciler tarafından açılış kurdelesi kesildi. Vali Usta ve protokol üyeleri tek tek bütün stantları ziyaret ederek sergilenen projeler hakkında bilgi aldılar. Bilim gösterileri ve çeşitli etkinliklerin yapılacağı şenlik 3 gün sürecek. 42 atölye çadırının bulunduğu, 26 öğrenci ve 20 öğretmenden oluşan toplam 46 atölye rehberinin görev yapacağı şenlik 3 gün boyunca ziyaretçilere açık olacak.