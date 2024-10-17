Van’ın merkez İpekyolu ilçesinde bir binanın çatısında mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Edinilen bilgilere göre, ilçenin Bahçıvan Mahallesi’nde bir binanın çatısında kedi sesi duyan esnaf durumu İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, mahsur kalan kediyi çatı saclarını sökerek kurtardı. İtfaiye ekipleri tarafından mahsur kaldığı yerden kurtarılan kediyi hayvan barınağına götürülmek üzere Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nden gelen veteriner hekime teslim etti.