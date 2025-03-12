Bingöl’de yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın, bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı.Kaza, Hazardağlı Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.V. idaresindeki 23 T 0160 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan İ.A.’ya (73) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen yaşlı kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.