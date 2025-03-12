Tunceli’de, 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma günü nedeniyle program düzenlendi.Tunceli İl Kültür Müdürlüğü Konferans Salonu’nda 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü nedeniyle program düzenlendi.Programa Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, Emniyet Müdürü Hakan Duman, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.Çeşitli gösterilerin de yer aldığı program, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu tarafından günün anlam ve önemine ilişkin düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül vermesiyle sona erdi.