Bingöl’de ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti’ suçunu işleyen 5 şüpheli tutuklandı.Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti’ suçunu işleyen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 25 Şubat 2025 tarihinde il merkezinde 12 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 7 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma işlemleri tamamlanan şüpheli şahıslardan 2’si Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda serbest bırakılırken, 5 şüpheli ise tutuklanarak Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü’ne teslim edildi.