Baharın müjdecisi olarak bilinen 4 leylek, bu yıl da Van’dan göç etmedi.Türkiye’nin en soğuk illeri arasında bulunan Van’da sonbaharda çoğu leylek sıcak bölgelere göç ederken İpekyolu ilçesindeki 4 leylek ise göç etmeyerek yuvalarında kaldı. Kar yağışı ve dondurucu soğuğa rağmen ilçede kalan leylekler Van Kalesi’ni mesken tutarken, burada martılarla birlikte yaşam mücadelesi veriyor. Son yıllarda tüm dünyada etkili olan iklim değişikliğinin leyleklerin göç etmeme nedenlerinden biri olduğunu söyleyen Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, "Rehabilitasyon merkezi olarak dışarıda yaban hayvanlarının yaşadığı habitatlarını gözlemlemekteyiz. Son olarak da yaptığımız gözlemlerde daha önce bir çift leylek Van kalesi civarında beslenirken, şu an ise 2 çift leylek oldu. 4 leylek bu sene kışı Van Kalesi’nin güney batısındaki sulak alanda geçiriyor. Bunun sebebi ise derelerin donmaması, yiyecek bulmaları, ikliminde bu zamana kadar yumuşak geçmesinden dolayı göçme alışkanlıklarını değiştirdiler. Yaban hayvanları meteorolojik olaylara karşı kendi tedbirlerini alıyor. Eğer rahat bir şekilde gıda bulacaklarsa, güvenliklerinde de bir sorun olmayacaklarsa göçmeyi erteleyip burada yerleşik bir durumda yaşamaya devam ederler" dedi.