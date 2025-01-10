Bingöl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen Hayata Bizimle Gülümse Projesiyle 5 bin 198 çocuk ve gence çeşitli kurslar, tiyatro ve bilgilendirme semineri verildi.Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen "Hayata Bizimle Gülümse" Projesiyle 2024 yılında çeşitli kurslar hayata geçirildi. İş Makinesi benzetim eğitim kursu, bilimsel araştırma atölyesi kursu, robotik ve kodlama kursu, yüzme kursu, matematiksel yetkinlik ve fen ve teknolojideki temel yeterlilik kursu, engelli bireye yönelik hobi bahçesi etkinlikleri yapılıp tamamlandı. Tiyatro/drama kursu, tiyatro/drama gösterisi, bilgilendirme seminerleri, halk oyunları kursu da gerçekleştirildi.Valilik ve tüm paydaş kurumların katılımıyla proje kapanış etkinliği yapıldı.