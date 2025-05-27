Bingöl’de buğday yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada buğdayların yola savrulması nedeni ile trafik akışında aksamalar meydana geldi.Olay, Ilıcalar beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır yan yatarak devrildi. Tırın dorsesinde bulunan buğdayların yola savrulması trafikte aksamalar sebep oldu. Ekiplerin çalışmasıyla buğdaylar yoldan temizlendikten sonra trafik normale döndü.Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.