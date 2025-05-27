Iğdır’da sabah saatlerinde Taşburun yolu üzerinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında, 5 Azerbaycan uyruklu şahıs yaralandı. Kazada yaralılardan birinin olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.Kaza ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçta sıkışan yaralılar, Iğdır Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Iğdır Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.