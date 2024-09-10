Bingöl’ün Karlıova ilçesindeki bir bölgede kaya balı toplamak için kayalıklara tırmanan 55 yaşındaki adam, kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti.Alınan bilgilere göre olay, Karlıova ilçesi Yiğitler köyüne bağlı Çatak mezrasında meydana geldi. Kaya balı toplamak için mezradaki vadiye giden 55 yaşındaki N.K., çıktığı kayalıklarda dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten düştü. Haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybeden adamın cenazesi Karlıova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.