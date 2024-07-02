Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile birlikte Bingöl’de 2 vali yardımcısı ve 2 kaymakamın görev yerleri değişti.Resmi Gazete’de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile 302 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi. Bu çerçevede Yayladere Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, Çanakkale Yenice Kaymakamı olarak, Yedisu Kaymakamı Furkan Başar ise Batman Sason Kaymakamı olarak atandı.Yine Bingöl Vali Yardımcısı Muhammed Deniz Kılınç, Gümüşhane Vali Yardımcısı olarak, diğer bir Vali Yardımcısı Engin Tok ise Çorum Alaca Kaymakamı olarak atandı. Bingöl Vali Yardımcılığına Erzurum Olur Kaymakamı Fahri Onay ve Erzurum Otlu Kaymakamı İbrahim Gökmen atandı.Eskişehir Alpu Kaymakamı Metin Baskın, Yedisu Kaymakamı olarak, Çorum Uğurludağ Kaymakamı Mehmet Buğra Katırcı ise Yayladere Kaymakamlığına atandı.