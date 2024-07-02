Bitlis’in Tatvan ilçesi sınırları içinde bulunan Nemrut Krater Gölü civarındaki ayılar, kamp yapmaya giden vatandaşın motosikletine saldırdı.Geçtiğimiz gün arkadaşları ile birlikte Nemrut Krater Gölü’ne giden Cengiz Gencer adlı vatandaş, park ettiği motorunun yanında bir süre sonra geri gidince ayıların üstünde olduğunu gördü. Ayıları korkutup oradan uzaklaştırmaya çalışan Gencer, çokta başarılı olamayınca motorun koltuğunu parçalanmaktan kurtaramadı.Motoru göl kenarı bir yere park edip çay içmek için 10 dakikalığına uzaklaştığını belirten Gencer, döndüğünde o manzarayla karşılaştığını söyledi. Gencer, “Doğasever olarak Nemrut kalderasını keşfetmeye geldim. Daha sonra motorumu buraya park ettim. Belli bir mesafe uzaklaştım. Tekrardan dönüp geldiğim zaman ayı grubunun motorumu parçaladığını gördüm” dedi.Amatör olarak doğa ve uzay gözlemciliği yapan Dr. Cihan Önen ise vatandaşlara ayılar hakkında uyarılarda bulundu. Önen, “Yollar açıldı, kar örtüsü kalktı ve bununla beraber bölgeye daha fazla ziyaretçi gelmeye başladı. Piknik yapılmasından dolayı bölgeye daha fazla ayı gelmeye başladı. İster istemez ayılarla insanlar karşılaşabiliyor. Böylece maddi manevi zararlar doğabiliyor. Geçen yıllarda da buna pek çok defa tanık olduk. Zaten yetkililerde gerekli tabelaları asarak uyarılarını yapmışlar. Vatandaşlarımızdan dikkatli olmalarını bekliyoruz” diye konuştu.