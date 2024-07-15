Bingöl’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle şehitliği ziyaret eden il protokolü, dualar edip karanfil bıraktı.Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle çeşitli programlar düzenleniyor. Bu çerçevede il protokolü, Bingöl-Elazığ Karayolu’nda bulunan şehitlik anıtını ziyaret etti. Duaların okunmasının ardından şehitlik anıtına karanfiller bırakıldı. Programın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, FETÖ terör örgütü gibi diğer örgütlerin de hiçbir zaman başarılı olamayacağını söyledi.Vali Usta, “Bugün 15 Temmuz. Türkiye’yi bölmek, parçalamak, milli birlik ve bütünlüğümüze kast etmek isteyen FETÖ hain terör örgütünün yapmak istediği darbenin 8’inci yılındayız. Haliyle 2016’daki heyecanla, aynı coşkuyla, aynı duyarlılıkla hain terör örgütüne karşı duyarlılığımızı dile getiriyoruz. Biz de Bingöl halkı olarak bu olaylara duyarlılığımızı en güzel şekilde göstermeye devam ediyoruz. Bugün ki programımıza şehitliğimizi ziyaret ederek başladık. Türkiye’de insanların fark edemediği, bilemediği bir damar var. O damar gerekli olduğu zamanda bu milletin genlerinde olan duygularla harekete geçiyor ve nitekim 15 Temmuz’da bunun örneğini gördük. Hain terör örgütü amacına ulaşamadı. Türkiye’ye değişik amaçlarla fitne, fesat sokmak isteyen bölmek isteyen hainlere karşı bir mesaj olduğunu düşünüyorum. Bizim milletimiz feraset sahibi bir millet. En olmaz denilen bir anda kendi genlerindeki duyguları harekete geçirerek bu milleti, bu bütünlüğü ömür boyu koruyacaktır diye düşünüyorum” dedi.Şehitlik ziyareti programına Vali Usta’nın yanı sıra Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, İl Jandarma Komutanı Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, Bingöl Üniversitesi rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.