Elazığ-Pertek arasında sefer yapan feribot, şiddetli fırtınadan dolayı iskeleye yanaşamadı. Feribot uzun süre fırtınanın dinmesini bekledi.Olay, Elazığ-Pertek arası sefer yapan feribotta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün kuvvetli yağış ve fırtına etkili oldu. Elazığ ile Pertek arasında sefer yapan feribot, Keban Baraj Gölü üzerinde şiddetli fırtınadan dolayı iskeleye yanaşamadı. Fırtına nedeniyle suda bekleyen feribotta fırtına nedeniyle korku dolu anlar yaşadı.O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.