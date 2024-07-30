Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, Prof. Dr. İbrahim Çapak’tan görevi teslim alarak mesaisine başladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Bingöl Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erdal Çelik atandı. Bugün Prof. Dr. İbrahim Çapak’tan görevi devralan Prof. Dr. Çelik, yapılacak çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Üniversitenin senato salonunda gerçekleşen devir teslim programında konuşan Prof. Dr. İbrahim Çapak da, yeni rektöre görevinde başarılar diledi.Eski rektör Çapak, "Üniversitemiz hamdolsun bölgesel kalkınma, üniversiteler arasında en iyi üniversite. Fiziki olarak da altyapı olarak da çok belli bir noktaya geldi. Birçok yeni program açıldı, fakülteler açıldı. Ondan sonra binalar yapıldı, fiziki alanlar genişletildi 15 Temmuz darbe girişimi ve depreme rağmen çok güzel şeyler nasip oldu. Bunları hep birlikte el ele vererek başardık. Üniversitemizi belli bir noktaya taşımış olduk. Bundan sonraki süreçte de inşallah hocamızla birlikte biz burada olmasak da dışardan dua ederek, fiili kavli elimizden gelen desteği vererek, siz buralarda hocamızı en iyi şekilde destekleyerek, hep birlikte el ele vererek üniversitemizi yine en iyi noktaya taşımaya çalışacağız” dedi.Ardından söz alan Bingöl Üniversitesi’nin yeni rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, güçlü bir yönetim düşündüğünü söyledi. Prof. Dr. Çelik, “Sizlerle birlikte inşallah güzel şeyler yapmaya çalışacağız. Dün akşam Cevdet Bey ile nedir gelmeden önce tavsiyelerim olur mu diye kendisine uğradık. Sağ olsun kabul ettiler. Ona yeni nesil üniversite vizyonumu anlattım. Hakikaten etkilendi. Kısaca ondan da bahsedeyim sizlere. Bizim burada. Burada benim özellikle üzerinde durmak istediğim. Birincisi etkin yönetim biçimi, güçlü rektör yardımcıları, güçlü dekanlar. Güçlü bölüm başkanları. Dolayısıyla bu şekilde hareket etmeyi düşünüyoruz ve buna bağlı olarak denk bütçe benim için önemli olacak. Bunu da özellikle sistemin içerisine entegre etmeye çalışacağım. Üçüncüsü Varlık yönetim Sistemi. Hakikaten üniversitemizde ne var ne yok bunları bir mercek altına alacağız. Bunlar aktif bir şekilde çalışıyor mu çalışmıyor mu? Bunların üzerinde yoğunlaşmaya hedefliyoruz. Bu çok önemli. Neyin nerede olduğunu da bilmemiz gerekiyor’’ diye konuştu.“Doğu Anadolu Türkiye’nin ’Silikon Vadisi’ olabilir mi”Rektör Çelik, sözlerini şu şekilde tamamladı:“Burada risk analizleri yapacağız, birlikte performans analizleri yapacağız. Yani enerjiden tutun da üniversitenin kullandığı mekanlara kadar, insan kaynaklarına kadar bunları aktif etmek gerekiyor. Ben yönetime bir doktora tezi gibi bakıyorum. İstatistiki modeller oluşturacağız ve buna bağlı olarak da nerede aksayan neler varsa bunları sistem içerisine dahil edip çözmeye çalışacağız. Çılgın projelerimiz olacak. Özellikle Doğu Anadolu Türkiye’nin Silikon Vadisi olabilir mi? Bu konuda çalışmalar hedefliyoruz. Yeni enerji kombine enerji sistemleri, enerji merkezimiz var bildiğimiz kadarıyla. Burada tek boyutlu gitmeyeceğiz güneşten. Güneş enerjisini işin içerisine sokacağız. Yine biyokütle işin içerisine sokacağız. Piezoelektrik malzemelere mesela insanların geçtiği yerlere veyahut buna benzer yerlere koymak suretiyle oradan enerji alması. Yine termo enerjiler gerekirse nükleer çanta yani şu kadarcık veya cep telefonumuz bir enerji santrali olabilir. Bunlar üzerinde yapacağız. Bunları da yaparken hakikaten hem özellikle şehrimiz içerisinde veyahut şehir dışında özellikle Ankara ve İstanbul’daki, İzmir’deki firmalara aktarmaya çalışacağız. Diğer yandan yapay zeka hakikaten dijitalleşmeye geçecek. Üniversitenin de asıl ve pilot ülkesi pilot üniversite seçildiği için burada yapay zekayı sistemin içerisine koyacağız.”