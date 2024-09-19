Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) yeni dönem etkinliklerinin ilk programında Prof. Dr. Ali Sinan Bilgili’yi konuk etti.Erzurum Kalesi Aşık Sümmani Gelenek evinde düzenlenen programın açılış konuşmasını TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş yaptı. Prof. Dr. Ali Sinan Bilgili, Erzurum’un köylerinin eski isimlerinin birçoğunun Türkçe olmasına rağmen zamanla kullanmadığına dikkat çekerek, “Unuttuğumuz veya ses değişikliğine uğrattığımız kelimeleri Ermenice, Rumca, Gürcüce sanmamız büyük bir yanlıştır. Örneğin kav: kiremit anlamı taşır, alev rengidir. Ahor (axor) ise ahır, ağıldır. Kevahor bu meyanda “Kırmızı ahır” olarak anlam bulur. "Hanegâh" kelimesi zamanla "Henege" olmuştur. Azerbaycan’da ve Erzurum’da karşımıza çıkan yer ismidir. Bazı kelimeler Türkçe ve Ermenice kelimelerin birleşmesiyle oluşmuştur. Örneğin "iğde" ile yer anlamına gelen Ermenice "sor" kelimesinden "Iğdasor" oluşmuştur: İğdeli yer anlamında...Eski isimlerin menşeini bize veren kaynaklar başta Osmanlı dönemi şehrin avarız ve tahrir defterleri olmak üzere; etimoloji bilgisi, eski Türkçe lügatler (Codex Cumanıcus, Kaşgarlı Mahmud Lügati vs.), söz dizim bilgisi, Türklerin yerleşim yerlerine isim verme gelenekleri ve bahsi geçen köy yerinde asırlar önce yerleşim yeri olup olmadığı gibi tarih ve coğrafya bilgileridir.” şeklinde konuştu.