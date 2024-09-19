Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, ekiplerle birlikte Karagöbek Tabyası’ndaki temizlik ve bakım çalışmalarına katıldı.Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, ecdat yadigarlarına sahip çıkmanın kendileri için önemli bir görev ve sorumluluk olduğunu ifade ederek, “Erzurum Valisi Sayın Mustafa Çiftçi’nin öncülüğünde başlatılan “Erzurum-Tarihin İzinde Ecdada Vefa Projesi” kapsamında, Yakutiye Belediyesi sorumluluk bölgesi olan Karagöbek Tabyası’nda dün gerçekleştirdiğimiz yol düzenleme çalışmalarının ardından, bugün de temizlik ve çevre düzenleme işlemlerini işçi kardeşlerimizle birlikte gerçekleştirdik. Yakutiye tarihine sahip çıkıyor.” dedi.