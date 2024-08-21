Elazığ’da bir kişi, iş yerinde karşılaştığı husumetlisine bıçakla saldırdı. Olayda 1 kişi yaralanırken, işletme sahibi saldırganı odaya kilitleyip polis ekiplerinin gelmesini bekledi. Şahıs, polis ekiplerine teslim edilerek gözaltına alındı.Olay, Çarşı Mahallesi Hürriyet Cadde’sinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen bir vatandaş, alışveriş yapmak için bir kuyumcuya girdi. ismi öğrenilemeyen vatandaş, alışveriş yaptığı sırada husumetlisinin bıçaklı saldırısına uğradı. Olayda bir kişi yaralandı. Esnafın haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İşletme sahibi, husumetlisini bıçakla yaralayan zanlıyı odaya kilitleyerek polis ekiplerine teslim etti.Gözaltına alınan şahıs, karakola götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.