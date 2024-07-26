Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Ardahan Belediye Birliği’nin genel kurulunda oybirliğiyle Birlik Başkanlığına seçildi.Valilik Binası’nda gerçekleştirilen seçimde Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, Posof Belediye Başkanı Erdem Demirci, Çıldır Belediye Başkanı Yakup Azizoğlu, Hanak Belediye Başkanı Erdal Kurukaya, Köprülü Belediye Başkanı Mustafa Yıldırımcı, İl Genel Meclis Üyeleri, İl ve İlçe Belediye Meclis Üyeleri ile İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Bilal Emin yerlerini aldı.“Birlik beraberlik içerisinde Ardahan için çalışacağız"Oy birliği ile Ardahan Belediyeler Birliği Başkanlık koltuğuna oturan Başkan Faruk Demir, yaptığı açıklamada kendisine destek sunan tüm katılımcılara teşekkür ederek, Ardahan için yepyeni bir dönemin başlayacağını söyledi.Başkan Demir, açıklamasının devamında şunları belirtti: ’’Belediyeler Birliği olarak yeni dönemimizde Valimiz, Milletvekillerimiz, STK’lar, Üniversitemiz ve diğer yerel unsurlarımızla beraber Ardahan’ın gelişmesi, sorunlarının hallolması yönündeki istek ve taleplerimizi Sayın Cumhurbaşkanımıza da ileterek çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bizlerin önceliği ilk olarak Doğu Ekspres tren yolu, ardından yapılmayan tünellerimizdir. Posof Ilgar Dağı tüneli, Çıldır Aktaş Kapımız ile alakalı düşüncelerimiz dışında deniz limanına yani Hopa Limanı’na bağlanmak yönündeki hedeflerimiz için el ele vererek birlik beraberlik içerisinde hareket etmemiz gerekiyor’’ dedi.