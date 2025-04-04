Elazığ’da Ramazan Bayramı sonrası ilk cuma namazı Elazığ’da yoğun bir katılım ile kılındı.

Elazığ merkezde bulunan İzzetpaşa Camii’nde Ramazan Bayramı sonrası ilk cuma namazı yoğun bir katılım ile eda edildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği bayram sonrası ilk cuma namazında içeride namaz kılmak için yer kalmayınca vatandaşlar, yanlarında getirdikleri seccadeleri cami avlusuna sererek ibadetlerini yerine getirdi.

Namazın ardından birçok kişi, İsrail’in Gazze’ye yönelik düzenlediği saldırıları kınamak için bir araya geldi.