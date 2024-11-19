Battalgazi Belediyesi, üniversite öğrencilerine vize haftasında moral olmak amacıyla ücretsiz sıcak çorba ikramına başladı. İnönü Üniversitesi Merkez Kütüphanesi önünde düzenlenen bu anlamlı etkinlik, sınav dönemi boyunca devam edecek.Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın’ın talimatıyla başlatılan ikram etkinliği, saat 20.00-21.00 saatleri arasında öğrencilerle buluştu. Belediye ekipleri, sınav stresiyle mücadele eden öğrencilere hem bedenlerini hem de gönüllerini ısıtacak sıcak çorba ikramında bulundu. Soğuk havalarda gerçekleştirilen bu etkinlik, üniversite kampüsünde büyük takdir topladı. Öğrenciler, Belediye Başkanı Bayram Taşkın’a ve emeği geçen belediye ekiplerine teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi.Etkinlik ile ilgili açıklamalarda bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, gençlere yönelik projelere büyük önem verdiklerini belirterek, "Gençlerimiz için elimizden gelen her türlü desteği sunmaya devam edeceğiz. Vize haftasında yanlarında olmak ve onlara bir nebze de olsa moral verebilmek bizim için çok kıymetli. Gençlerimizin eğitim hayatında motivasyonlarını yüksek tutmak, onların geleceğe güvenle bakmasını sağlamak en önemli görevlerimizden biri. Onlara hizmet etmekten mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.Sıcak çorba ikramı, vize haftası boyunca İnönü Üniversitesi kampüsü içerisindeki merkez kütüphanesinde akşam saat 20.00-21.00 saatleri arasında sürecek. Öğrenciler, bu etkinliği hem manevi hem de pratik bir destek olarak gördüklerini belirterek Battalgazi Belediyesi’ne teşekkür etti. Belediyenin sosyal sorumluluk projelerine olan ilgi, öğrencilere sunulan bu tür anlamlı desteklerle bir kez daha pekişti.