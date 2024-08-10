Battalgazi Belediyesi tarafından Rönesans Konteyner Kent’te düzenlenen "Bir Gülüşün Yeter" Çocuk Şenliği, çocuklar ve ailelerinin yoğun ilgisiyle ve büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Şişme oyun gruplarından yüz boyamaya kadar birçok etkinlikle donatılan şenlik alanı, çocukların ve ailelerin buluşma noktası oldu.Battalgazi Belediyesi, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında düzenlediği etkinliklerle çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Bu doğrultuda, Rönesans Konteyner Kent’te gerçekleştirilen "Bir Gülüşün Yete Çocuk Şenliği’’, ilçede büyük bir sevinçle kutlandı. Şenlik alanı, şişme oyun grupları, langırt, eşleşme oyunu, sandalye kapmaca ve yüz boyama gibi çeşitli aktivitelerle adeta bir çocuk cennetine dönüştü. Müzikli eğlencelerle dolu etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi, aileler ise bu özel anların tadını çıkardı.Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Yusuf Büyük yaptığı konuşmada, "Çocuklarımızın yüzündeki gülümseme, bizim için en büyük mutluluk kaynağı. Onların mutluluğu, bizim motivasyonumuzu artırıyor ve daha iyisini yapmaya teşvik ediyor. Battalgazi Belediye Başkanımız Bayram Taşkın’ın, çocuklar ve gençler üzerinde ayrı bir hassasiyeti var. Bu hassasiyetle verdiği talimat doğrultusunda bu programı gerçekleştiriyoruz. Bugün burada gördüğümüz bu coşku, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Battalgazi Belediyesi olarak, çocuklarımıza yönelik bu tür etkinlikleri sürdüreceğiz ve onların her zaman yanlarında olacağız. Belediye olarak toplumun her kesimine hitap eden etkinliklerle sosyal dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Çocukların mutluluğu, önceliklerimiz arasındadır. Bu tür şenlikler, çocukların sosyal gelişimlerine katkıda bulunurken, aileleri de bir araya getiriyor. Etkinliklerimiz devam edecek" ifadelerini kullandı.Etkinlik sonunda, çocuklar eğlenceli bir günün ardından Battalgazi Belediyesi’ne teşekkür etti. Aileler ise bu tür etkinliklerin çocuklar için ne kadar önemli olduğunu vurgulayarak, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın’a ve emeği geçenlere teşekkürlerini ilettiler.