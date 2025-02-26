Battalgazi Belediyesi, Ramazan ayı öncesinde ilçedeki camilerde kapsamlı temizlik çalışmalarını tamamladı.Battalgazi Belediyesi, Ramazan ayı öncesinde ilçedeki camilerde kapsamlı temizlik çalışmalarını tamamladı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında camilerin iç ve dış temizliği titizlikle gerçekleştirildi.Camilerde halılar süpürülüp yıkanırken, camlar silindi, mihrap, minber ve kürsüler detaylı şekilde temizlendi. Ayrıca, dezenfeksiyon işlemleri uygulanarak ibadethaneler hijyenik hale getirildi.Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, "Ramazan, huzur ve arınma zamanıdır. Camilerimizin temiz olması, vatandaşlarımızın ibadetlerini rahatça yapabilmesi için büyük önem taşıyor. Toplumun ortak kullanım alanları olan ibadethanelerimizi düzenli olarak temizlemeye devam edeceğiz" diye konuştu.