Erzurum Valiliği, Pasinler Kaymakamlığı, Ejder 3200 ve Türk Kayak Vakfının ortaklaşa düzenlediği etkinlik kapsamında Pasinler ilçe merkezi ve köylerinden gelen 100 çocuk ilk kez kayak deneyimi yaşadı.Palandöken Kayak Merkezinde uzman antrenörler eşliğinde eğitim alan çocuklar, kayak sporunu öğrenirken unutulmaz anlar yaşadı. Eğitim sürecinin ardından Erzurum Kayak Kulübünde düzenlenen programda Erzurum Valisi Sayın Mustafa Çiftçi’nin de katılımıyla çocuklara başarı belgesi, madalya, kitap ve kayak montu hediye edildi."Kırsaldaki çocuklarımızı kayakla tanıştırıyoruz"rogramda konuşan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, daha önce de benzer bir projenin hayata geçirildiğini hatırlatarak şunları söyledi:"Daha önce de burada benzer bir etkinlik düzenlemiştik. Yakutiye Kaymakamlığı, Türk Kayak Vakfı ve Erzurum Kayak Kulübünün birlikte düzenlemiş olduğu 550 öğrencimizi kapsayan bir etkinlikti. Bu etkinliklerde özellikle kırsal mahallelerde yaşayan, daha önce kayakla hiç tanışmamış, maddi imkânları yetersiz olan öğrencilerimiz buralara getiriliyor ve burada kayakla tanıştırılıyor. Öğrencilerimizin malzeme ihtiyaçlarını, Yakutiye Kaymakamlığımız; antrenörler yemek ihtiyacını, Türk Kayak Vakfı ile Erzurum Kayak Kulübü karşılıyordu ve 550 öğrencimiz bu şekilde dâhil edildiği projeye devam ediyor. Bu da bunun devamı niteliğinde ikinci proje. Şimdi Pasinler’den 100 tane öğrencimiz Pasinler Kaymakamımız, Türk Kayak Vakfı ve Erzurum Kayak Kulübünün birlikte düzenlemiş olduğu bir etkinlikle kayak öğreniyorlar. İçlerinde inşallah kabiliyetli olan istikbal vadeden öğrencilerimiz devam edecektir. Bunlar daha güzel başarılara imza atacaktır. Bu anlamlı projeye katkı sağlayan tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize öğrenim hayatlarında, bunlarla beraber nice başarıları olsun. İnşallah hepiniz devlete, millete hayırlı evlatlar olun. Sağlıcakla kalın.""Karda doğmuş, karda büyümüş çocuklarımızı kayakla buluşturuyoruz"Türk Kayak Vakfı Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Kayak Kulübü Başkan Yardımcısı Emre Çarıkcıoğlu, 2021 yılından bu yana "Kar Tanesi" projesi ile kırsaldaki çocukları kayak sporu ile tanıştırdıklarını belirtti.Başkan Yardımcısı Çarıkcıoğlu, şöyle konuştu: "Erzurum Valiliğimiz, Pasinler Kaymakamlığımız ve antrenörlerimizin desteğiyle 100 çocuğumuzu kayakla buluşturduk. Çocuklarımızı teleferik ve Palandöken’in imkânlarıyla bir araya getirdik. Aralarından yetenekli olan ve kayak sporuna devam etmek isteyen çocuklarımız olursa kulüp olarak onları desteklemeye ve geliştirmeye hazırız."Programa Vali Mustafa Çiftçi, Pasinler Kaymakamı Yunus Emre Temel, Türk Kayak Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Başkan Yardımcısı Emre Çarıkcıoğlu, Erzurum Kayak Kulüp Yönetim Kurulu Üyesi Çetin Gözütok, Burakhan Gözgeç,Pasinler İlçe Millî Eğitim Müdürü Hakan Çınar, kulüp hocaları, öğretmenler ve veliler katıldı.