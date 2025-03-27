Battalgazi Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde ilçedeki camilerde kapsamlı temizlik çalışmalarına başladı. Vatandaşların ibadetlerini hijyenik ve huzurlu bir ortamda gerçekleştirebilmeleri için yürütülen çalışmalar, toplum sağlığına ve manevi atmosfere katkı sağlamayı amaçlıyor.Battalgazi Belediyesi, Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala ilçedeki camilerde temizlik seferberliği başlattı. Bayram süresince yoğun ziyaretçi akınına uğraması beklenen camilerde, vatandaşların ibadetlerini gönül rahatlığıyla yapabilmesi için çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, camilerin iç ve dış bölümlerinde kapsamlı bir temizlik gerçekleştiriyor. Halılar süpürülüp silinirken, duvarlar, pencereler ve tuvaletler detaylı şekilde dezenfekte ediliyor. Ayrıca cami avlularında çevre düzenlemeleri ve genel bakım çalışmaları da yapılıyor.Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Ramazan ayının manevi atmosferine vurgu yaparak, bu özel dönemin huzur, birlik ve beraberlik içinde geçirilmesinin önemli olduğunu ifade etti. Vatandaşların bayram coşkusunu temiz, düzenli ve sağlıklı bir ortamda yaşamalarının öncelikleri arasında yer aldığını belirten Taşkın, belediye olarak bu doğrultuda titizlikle çalıştıklarını söyledi.Başkan Taşkın, "Ramazan Bayramı’nı karşılamaya hazırlanırken, camilerimizin temizliğine özel bir hassasiyet gösteriyoruz. İbadethanelerimizin hijyenik ve ferah bir ortama kavuşması için ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla ibadet edebilmeleri için gerekli tüm tedbirleri alıyoruz. Amacımız, ilçemizde Ramazan’ın ruhuna uygun bir şekilde dayanışmayı ve temiz bir çevreyi sağlamak" dedi.Battalgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, cami temizliklerinin bayram arifesine kadar tamamlanacağını, bayram süresince de gerekli görülen alanlarda temizlik ve düzenleme çalışmalarının devam edeceğini ifade etti.