Ağrı Valiliği himayelerinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Ortaokullar Arası Peygamberimi Anlatıyorum" hitabet yarışmasının il finali gerçekleştirildi.Kültür ve Kongre Merkezi salonunda düzenlenen final programına, Vali Mustafa Koç’un eşi Neslihan Gül Koç, İl Milli Eğitim Müdür Vekili İshak Hasanoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış’ın eşi Zuhal Çalış, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar’in eşi Beste İpar, şube müdürü Selahattin Bilgiç, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ney dinletisiyle devam etti. İl merkezi ve ilçelerden toplam 8 öğrencinin yarıştığı finalde, öğrenciler Peygamber Efendimiz’in (S.A.V) örnek ahlakı ve hayatını en etkileyici şekilde anlatabilmek için mücadele etti.Yarışma sonucunda Eleşkirt İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Meryem Betül Erdoğan birinci, Merkez Alpaslan Ortaokulu öğrencisi Ela Ecrin Ayyıldız ikinci, Patnos Kiptaş Ortaokulu öğrencisi Avzen Sezen Denizhan üçüncü oldu.Final programı, öğretmen Nizamettin Ardin’in seslendirdiği ilahilerle devam etti. Dereceye giren öğrencilere ödülleri, Vali Mustafa Koç’un eşi Neslihan Gül Koç ve İl Milli Eğitim Müdür Vekili İshak Hasanoğlu tarafından takdim edildi.Yarışmaya katılan tüm öğrencileri tebrik eden Koç, "Gençlerimizin Peygamber Efendimiz’in (S.A.V) örnek ahlakını ve hayatını en güzel şekilde anlatmak için gösterdiği çaba takdire şayandı. Katılan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.