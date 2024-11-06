Battalgazi Belediyesi, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında, Turgut Özal Tıp Merkezi Onkoloji Bölümü’nde yatan çocuklara moral vermek için özel bir program düzenledi.Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Turgut Özal Tıp Merkezi Onkoloji Bölümü Çocuk Servisi’nde tedavi gören minik hastalara moral vermek amacıyla gerçekleştirilen program, çocuklara keyifli anlar yaşattı.Lösemili çocukların morallerini yükseltmek ve onların yanında olduklarını hissettirmek amacıyla düzenlenen etkinlikte çeşitli eğlenceler ve aktiviteler yer aldı. Çocuklar için hazırlanan sürpriz hediyeler ve renkli etkinliklerle, onların moral kazanması hedeflendi. Çocukların yüzlerinde bir nebze de olsa tebessüm oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen programda Battalgazi Belediyesi yetkilileri de çocuklarla yakından ilgilendi.Battalgazi Belediyesi’nin, lösemi tedavisi gören çocuklara destek vermek ve toplumda lösemi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği etkinlik, ailelerin büyük takdirini topladı. Lösemiye karşı verilen mücadelede moral ve desteğin önemine dikkat çeken belediye, bu anlamlı etkinlikle sürece katkı sunmaya devam ediyor.