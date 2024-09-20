Battalgazi Belediyesi, vatandaşların emlak beyan bildirimlerini e-devlet üzerinden yapmalarına imkân tanıyan yeni bir hizmeti hayata geçirdi. Bu yenilikle birlikte vatandaşlar, rayiç bedeli sorgulamalarını da dijital ortamda gerçekleştirebilecek.Battalgazi Belediyesi, bölgede bir ilki gerçekleştirerek vatandaşlara emlak beyan bildirimlerini e-devlet sistemi üzerinden yapma imkânı sundu. Artık vatandaşlar, belediyeye gitmeden, dijital ortamda emlak bildirim işlemlerini kolayca tamamlayabilecekler. Bu yeni uygulama, hem zamandan tasarruf sağlarken hem de süreçlerin daha hızlı ve şeffaf bir şekilde ilerlemesine imkan tanıyacak.E-devlet üzerinden sunulan bu hizmet, gerçek veya tüzel kişilerin T.C. kimlik numarası ya da vergi numarası ile sisteme giriş yaparak emlak beyanlarını bildirmelerine imkân tanıyor. Vatandaşlar, gerekli bilgileri doldurduktan sonra işlemlerini kısa sürede tamamlayabilecek ve beyanlar, belediye tarafından onaylanarak sisteme kaydedilecek.Rayiç bedeli sorgulama işlemleri, kısa süre içinde aktif hale gelecek. Bu dijital dönüşüm adımı ile birlikte, önümüzdeki günlerde vatandaşlar rayiç bedeli sorgulamalarını da e-devlet üzerinden yapabilecekler. Böylece, hem işlemler hızlanacak hem de vatandaşlar bilgiye daha kolay erişebilecek. Battalgazi Belediyesi, bu yeni hizmet ile vatandaşların işlerini daha hızlı ve etkin bir şekilde çözmeyi hedefliyor.