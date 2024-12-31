Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 2024 yılı içerisinde gerçekleştirdiği altyapı ve üstyapı projeleriyle ilçenin çehresini yeniledi.Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 2024 yılı boyunca ilçenin ihtiyaçlarına yönelik kapsamlı çalışmalar gerçekleştirdi. İlçe genelinde yapılan kilit taşı döşeme, sıcak ve soğuk asfalt uygulamaları, yeni yol açma ve yol bakım çalışmalarıyla Battalgazi’nin dört bir yanında modern ve güvenli ulaşım imkânları sağlandı. Ayrıca metruk binaların yıkımı ve altyapı güçlendirme projeleriyle yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik önemli adımlar atıldı.Altyapıdan üstyapıya kapsamlı hizmetYapılan çalışmalar arasında 85 bin metrekare kilit taşı ve kaldırım döşeme, 30 kilometre sıcak asfalt, 150 kilometre soğuk asfalt uygulaması gerçekleştirirken, 60 kilometre yeni yol açma ve 500 kilometre makinalı yol bakım çalışması tamamlandı. İlçede 200 kilometre stabilize yol imalatı gerçekleştirilirken, 5 bin metre büz döşeme ile altyapı hizmetleri güçlendirildi. Ayrıca, 7 bin 500 metreküp taş duvar inşaatı ile heyelan riskine karşı koruyucu tedbirler alındı. Metruk binaların güvenlik riski oluşturmasını önlemek amacıyla 20 adet bina yıkılarak çevre düzenlemeleri yapıldı. Bu projeler, hem Battalgazi’nin estetik yapısına katkı sundu hem de vatandaşların güvenliğini artırdı."Hizmetlerle Battalgazi’ye değer katıyoruz’’Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, yapılan çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, “Fen İşleri Müdürlüğümüz, 2024 yılı boyunca vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda birçok projeyi hayata geçirdi. Bu projelerle ilçemizin altyapısını güçlendirirken, üstyapı çalışmalarımızla da modern bir kent görünümüne katkı sağlıyoruz. Halkımızın refahı için çalışmaya devam edeceğiz. Göreve geldikten sonra rekor çalışmalar imza atarken 2025 yılı da ilçemizin rekorlarla gündeme geleceği bir yıl olacaktır. Her alanda çalışmalar yürüterek ilçemizin refah seviyesini arttıracak, yaraların sarıldığı bir yıl olacaktır. 2025 yılı Battalgazi’mizin yılı olacak ve bölgedeki cazibe merkezlerinden biri haline gelecek” diye konuştu.