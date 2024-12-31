Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, Ankara’daki görüşmelerinin ardından Oltu Devlet Hastanesi’ne 5 yeni doktor atandığını duyurdu.Çelebi, yaptığı basın açıklamasında, hastaneye 3 pratisyen hekim, 1 acil uzmanı ve 1 göğüs hastalıkları uzmanı atanarak sağlık hizmetlerinin güçlendirildiğini belirtti. Atamalarla birlikte Oltu Devlet Hastanesi’nin yeni bir statüye kavuşmasının önünün açıldığını ifade eden Başkan Çelebi, ilçeye yeni gelen doktorların sağlık hizmetlerinin kalitesini artıracağını ve vatandaşların sağlık alanında daha iyi hizmet alacağını vurguladı.Çelebi, "Yeni doktorlarımızla birlikte Oltu ve çevresindeki birçok hastanın Erzurum’a gitmesine gerek kalmayacak. Bu önemli adım, ilçemiz için büyük bir kazanım olacak" dedi.Başkan Çelebi, doktorların Oltu ve çevre ilçelerdeki vatandaşlara hayırlı olmasını dileyerek, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik çalışmaların süreceğini söyledi.