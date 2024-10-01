Battalgazi Belediye Meclisi, Ekim ayı olağan toplantısını Belediye Başkanı Bayram Taşkın başkanlığında gerçekleştirdi.Battalgazi Belediyesi, Ekim ayı olağan toplantısını Belediye Başkanı Bayram Taşkın başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantı, yoklama, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Eylül ayı oturumunun karar özeti oy birliğiyle kabul edilmesiyle başladı. Battalgazi Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıda 16 gündem maddesi görüşüldü.Kilit taş üretim tesisi kuruluyorBaşkan Bayram Taşkın, meclis toplantısında belediye bünyesinde bir kilit taş üretim tesisi kurma hazırlıklarının başladığını duyurdu. Malatya’da yoğun bir inşaat faaliyeti olduğunu belirten Taşkın, özellikle Battalgazi bölgesinde Çamurlu Mahallesi sınırları içindeki askeri alanda konut yapımına başlanacağını açıkladı. Ayrıca, Bulgurlu Mahallesi ile Göller Mahallesi arasında yer alan bin dönümlük alanda da konut inşaatının kesinleştiğini ifade etti. Taşkın, bu alanın daha önce "İlk Evim İlk Arsam" projesi kapsamında düşünüldüğünü ancak deprem sonrası hak sahipliğini tamamlama amacıyla AFAD kapsamında ayrıldığını belirtti. "İlk Evim İlk Arsam" projesi için Yeşilyurt bölgesinin de değerlendirilebileceğini dile getirdi. Taşkın, aciliyetlerinin konteynerlerde yaşayan vatandaşların bir an önce kalıcı evlerine taşınması olduğunu vurguladı. Taşkın, bu inşaat çalışmaları nedeniyle hem belediyeye gelir sağlamak hem de ihtiyacı karşılamak adına Bulgurlu Mahallesi’ndeki asfalt plenti tesisinin yakınlarında bir kilit taş üretim tesisi kurmayı planladıklarını belirtti.Mormaş’ın önemi ve TOKİ projeleriBaşkan Taşkın, Mormaş’ın iyi çalıştığını ve olumlu geri dönüşler aldıklarını aktararak, TOKİ ile yürütülen konut projeleri için Mormaş’ın mobilya ürettiğini söyledi. Önümüzdeki dönemde bu çalışmaların yoğunlaşacağını ifade eden Taşkın, Mormaş’ın belediye için önemli bir gelir kapısı olduğunu belirtti. Taşkın, "Şirketlerimiz, belediyenin sırtında külfet olmaktan çıkıp, yüküne omuz veren şirketler haline gelecektir" dedi.Deprem sonrası çalışmaların yoğunluğuTaşkın, toplantıda son altı ayın büyük bir kısmının depreme ayrıldığını belirten Taşkın, rutin hizmetlerin hız kesmeden devam ettiğini söyledi, alan boşaltma ve vatandaşların tahliyesi ile ilgilendiklerini vurguladı. Emekliler Parkı’ndaki esnafı Kanalboyu’na taşımalarının 40 gün sürdüğünü, şimdi ise diğer mahallelerdeki boşaltma çalışmalarına odaklandıklarını ifade eden Taşkın, "Alanlar boşaltılmadan firmalar inşaat alanını oluşturana kadar rahatlayamıyoruz. Amacımız işleyişi hızlandırmaktır. Temel atıldıktan sonra binanın yükselmesi çok uzun sürmüyor. Yeter ki alanı tahliye edebilelim" ifadelerini kullandı.Bütçe yönetimi ve gelecek hedeflerYıl sonuna yaklaşırken bütçelerini aşmadan hizmet vermeye devam edeceklerini belirten Taşkın, "Amacımız sıfır açıkla gitmektir. Özellikle Fen İşleri ve Park Bahçeler gibi büyük bütçeli birimlerde planlamalarımızı yaptık" ifadelerini kullandı.Personel giderlerinin yasal sınırın çok üstünde olduğunu ve bunu dengelemeye çalıştıklarını belirten Taşkın, "Personel giderlerini düşürdüğümüz takdirde yatırım giderlerinin artacağını düşünüyoruz. Biz bu dengeyi yatırımdan yana kullanacağız" diye konuştu.Battalgazi Belediyesi Meclisi, Ekim ikinci oturumunu 7 Ekim Pazartesi saat 14.00’da gerçekleştirecek.