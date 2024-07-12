Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, ‘Başkanım Yanımda’ Projesi kapsamında Tohma Mahallesinde düzenlenen istişare toplantısında, Tohma, Kırkpınar ve Göktarla mahalle sakinleriyle bir araya geldiler.Tohma Mahallesindeki Kültür Merkezinde düzenlenen istişare ve değerlendirme toplantısına, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Suna Üstüner, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı, AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Gönül Özfındık, AK Parti Yeşilyurt Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav, Kurum Temsilcileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı, Yeşilyurt’un tüm yaşam alanlarındaki taleplerin çözüme kavuşması için her türlü desteği verdiklerini ifade ederek, “ Mahalle sakinlerimizin talepleri bizim için kıymetlidir. Mahallelerimizi geziyoruz, iletilen taleplerin çözüme kavuşması için elimizden geleni yapıyoruz” şeklinde konuştu.Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit’in daveti üzerine toplantıya katılan İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Suna Üstüner ise, ‘Başkanım Yanımda’ toplantılarına 7’den 70’e herkesin katılıp fikirlerini paylaşmasının ileri demokrasi anlayışına gösterilecek güzel bir örnek olduğuna dikkat çekerek, “Halk ile seçilmiş kişilerin bir araya gelerek bir ülkeyi, bir kenti ve bir ilçeyi yeniden imar etmek için bir araya gelmesi, konuşması ve sorunlara ortak çözüm bulması çok değerlidir. Muhtarlarımız, büyüklerimiz, kadınlarımız ve çocuklarımız buradalar ve taleplerini ilgili yerlere bire bir aktarma fırsatına ulaşıyorlar, bizlerde buna şahitlik ettik, çok memnun kaldık. İlhan Geçit Başkanımıza bu güzel tabloyu oluşturduğu için teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.‘Başkanım Yanımda’ toplantılarının mahallelerin sorunlarına kalıcı çözümler getirme noktasında oldukça verimli geçtiğini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit ise, “Yeni dönem vaatlerimizden olup, devam eden ’Başkanım Yanımda’ projesi kapsamında Tohma, Kırkpınar, Göktarla Mahalle sakinlerimizle bir araya gelerek, sorun ve taleplerini yerinde dinledik. Yeni model belediyecilik anlayışımızla, mahalle sakinlerinin ihtiyaç ve taleplerini dinleyerek, gelecekteki projelerimiz ve hizmetlerimiz hakkında bilgiler verdik. Her mahallemizin ihtiyaçlarını ön planda tutarak, yaşam standartlarını yükseltmek için durmaksızın çalışıyoruz. İlçemizin yeniden imar, inşa ve ihyası noktasında bu tür toplantılardan ciddi seviyede yararlanıyoruz. Muhtarlarımız ile mahalle sakinlerimizin tespitleri ve talepleri, var olan sorunların çözümü noktasında elimizi güçlendiriyor. Kamu ve kurumlarla koordineli çalışarak hemşehrilerimizin daha rahat ve güzel bir hayat yaşaması noktasında çaba sarf ediyoruz” ifadelerini kullandı.Konuşmalardan sonra söz alan mahalle muhtarları ve mahalle sakinleri taleplerini sundular.