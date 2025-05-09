Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, ilçe merkezinde faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek talep ve önerilerini dinledi.AK Parti İlçe Başkanı, belediye meclis üyeleri ve ilçe teşkilatıyla birlikte esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Başkan Ulutaş, Zeytindalı Çarşısı’nda vatandaşlarla bir araya geldi. Esnaflarla sohbet eden Ulutaş, çay içerek hemşerileriyle samimi bir ortamda görüş alışverişinde bulundu.Ziyaretlere dair açıklamalarda bulunan Başkan Ulutaş, "AK Parti İlçe Başkanımız, meclis üyelerimiz ve teşkilatımızla birlikte esnaflarımızı ziyaret ettik. Zeytindalı Çarşımızda hemşerilerimizle bir araya gelip sohbet ettik, çaylarını içtik. Gönül belediyeciliği anlayışıyla vatandaşlarımızla her daim iç içe olmaya devam edeceğiz" diye konuştu