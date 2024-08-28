Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Doğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük Sera ve Fidanlık Uygulama Alanı’nda incelemelerde bulundu. Başkan Taşkın, yeşil alanların artırılması ve çevreye duyarlı projelerin önemini vurgulayarak, "Hemşerilerimize en iyi hizmeti sunabilmek için var gücümüzle üretmeye devam ediyoruz" dedi.Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren ve Doğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük Sera ve Fidanlık Uygulama Alanı olarak öne çıkan tesiste incelemelerde bulundu. Başkan Taşkın, burada yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve gelecekte hayata geçirilecek projelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yeşil alanların artırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirten Başkan Taşkın, çevre dostu projelere verdikleri önemi bir kez daha vurguladı."Hemşerilerimize en iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz’’Başkan Taşkın, Battalgazi Belediyesi’nin çevreye ve doğaya olan duyarlılığının altını çizerek, "Yeşil bir Battalgazi hedefiyle yola çıktık. Bu hedef doğrultusunda, hemşerilerimize en iyi hizmeti sunabilmek için var gücümüzle üretmeye devam ediyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün yürüttüğü çalışmalar, ilçemizin doğal güzelliklerini koruma ve geliştirme noktasında büyük bir öneme sahip. Doğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük Sera ve Fidanlık Uygulama Alanı ile bölgeye örnek teşkil ediyoruz. Çevre dostu projelerle sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek bizim için büyük bir öncelik. Bizim yetiştirdiğimiz fidanlar sayesinde ilçemizi yeşillendirirken maliyeti de düşürüyoruz. Yaptığımız park ve bahçelerde peyzaj işlerinde dışarıdan alımlar yapmıyor, ihtiyaca göre fidan üretimi yapıyoruz. Çalışmalarımızda işlerinin aksamaması adına da çok önem arz ediyor. Dışarıdan fidan gelmesini beklemiyoruz ve buradaki fidanları ekiyoruz. Çok geniş bir alanda yapılan üretimler ilçemizin yeşillenmesine katkı sunmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.