Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, geleneksel hale gelen ‘Mahalle Sizin, Söz Sizin’ buluşması kapsamında bu hafta Yamaç Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Toplantıya AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören ve AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci’de katıldı.Her hafta bir mahallede ‘Mahalle Sizin Söz Sizin’ başlığı altında vatandaşlarla buluşan Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, bu hafta Yamaç Mahallesindeki vatandaşlarla bir araya geldi. AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ve ilgili kurum müdürlerinin de hazır bulunduğu toplantıda Başkan Taşkın, ‘’Yılbaşından sonra sizlerle daha sık bir araya geleceğiz’’ dedi."Bu buluşmalarla sorunlara daha hızlı çözüm sunuyoruz’’6 aydır sürdürdükleri mahalle buluşmalarının hızlı bir çözüm merkezi haline geldiğini ifade eden Başkan Taşkın, "Her hafta düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz ’Mahalle Sizin, Söz Sizin’ buluşmaları kapsamında bu hafta Yamaç Mahallesi sakinlerimizle bir aradayız. Muhtarımızın önceden ilettiği talepler var; bugün de sizlerin taleplerini dinleyeceğiz. Altı aydır süren bu program, sorunları daha verimli bir şekilde çözme açısından oldukça bereketli geçiyor. Bazen bizleri belediyede göremeyebilirsiniz ya da bürokrasiden ilgili kişilere ulaşamadığınız anlar olabilir. Bu program sayesinde, gerekli birimleri sizlerle buluşturuyor ve sorunları daha kısa sürede çözüme kavuşturma fırsatı sunuyoruz. Mahallemizin eksiklerinin farkındayız. Yamaç Mahallemiz, TOKİ’nin daha önce yaptığı konutlar sayesinde depremden az hasarla çıktı. Ancak Çarşı Mahallemiz neredeyse tamamen yıkıldı. Altı aydır belediyemizin rutin işlerinin yanı sıra enerjimizin yüzde yetmişini bu çalışmalara harcıyoruz. Bu sürece katkı sunmazsak mahalleleri tahliye edemeyiz, tahliye olmadan da inşaatlar başlayamaz. Bu nedenle sizlerden biraz daha sabır istiyoruz. Yılbaşına kadar rezerv alan tahliyelerini tamamlayarak müteahhitlere teslim etmiş olacağız. Ardından sizlerle daha sık bir araya gelecek ve mahalle ziyaretlerimizi artıracağız. Programın adı ‘Mahalle Sizin, Söz Sizin’ ve sözü sizlere bırakıyorum. Katılımınız için hepinize tekrar teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu."Birlik ve dayanışma ile zor günlerin üstesinden geleceğiz’’AK Parti İl Başkanı Namık Gören de, "Zor zamanlardan, zorlu günlerden geçiyoruz. Dünyadaki savaş ve çatışmaların yüzde yetmişinden fazlası içinde bulunduğumuz coğrafyada yaşanıyor. Diğer yandan, 2023 yılı itibarıyla dünya genelinde afetler ve doğal nedenlerle meydana gelen zararın yüzde yetmişten fazlası ülkemizde gerçekleşti. Malumunuz, 6 Şubat’tan bu yana deprem fırtınaları ile karşı karşıyayız. Bu zorlu süreçte ayakta kalmak birlik ve beraberlik gerektiriyor. Devlet olarak, millet olarak güçlü bir birlik içerisindeyiz. Tabii ki sınırlı kaynaklarla sınırsız ihtiyaçları karşılamaya çalışıyoruz. Belediyelerimiz ve devletimiz, imkânlarını milletimizin ihtiyaçlarına seferber etmiş durumda. Belediye Başkanımıza bu programı düzenlediği için ayrıca teşekkür ediyorum. Bu vesileyle milletimizle bir araya geliyoruz. AK Parti belediyeciliği, halkı ile sürekli bir arada olan, sorunları dinleyen ve çözüm üreten bir anlayışa sahiptir. Bugün de sizlerin sorunlarını dinleyip çözüm üretme gayreti içinde olacağız. Katıldığınız için hepinize tekrar teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.‘’Hizmetlerimizle mahallelerimizin yanındayız’’AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, düzenlenen program nedeniyle Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın’a teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı: “Battalgazi Belediyemizin ‘Mahalle Sizin, Söz Sizin’ programı kapsamında Yamaç Mahallemizin siz değerli sakinleriyle bir araya geldik. Burada, bürokrasiden ve çeşitli kurumlardan müdürlerimiz de sizlere destek olmak için hazır bulunuyor. Sizlerin sorunlarını çözmek için hep birlikte gayret gösteriyoruz. Yamaç Mahallemizin problemlerini çözme yolunda beraber çalışacağız. Katılımınız için tekrar teşekkür ediyorum.”